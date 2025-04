Câmara de Volta Redonda inaugura placa da atual legislatura

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda realizou, na tarde desta terça-feira (29), a inauguração da placa que homenageia a atual legislatura. A cerimônia simbólica contou com a presença dos parlamentares e foi conduzida pelo presidente da Casa.

O momento marcou o reconhecimento oficial do atual grupo de vereadores e vereadoras que compõem o Legislativo da cidade. A solenidade foi encerrada com falas das vereadoras Carla Duarte e Gisele Klingler, que destacaram a importância da representatividade e da atuação conjunta no parlamento municipal.