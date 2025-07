Câmara de Volta Redonda inicia preparativos para concurso público

A Câmara Municipal de Volta Redonda começou a se movimentar para a realização de um concurso público destinado ao preenchimento de vagas no quadro efetivo da Casa Legislativa.

Na tarde desta quarta-feira (16), aconteceu a primeira reunião da comissão formada para conduzir o processo. O atual presidente da Câmara, vereador Edson Quinto, destacou a urgência da iniciativa.

“Há uma preocupação com o quadro de efetivos, que, diante das aposentadorias, está cada dia mais sobrecarregado. A única solução é preencher essas vagas através de concurso público”, relatou o vereador.

Liderança Adaptativa

A Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com o Sebrae, promoveu nesta quarta-feira (16) uma capacitação voltada aos servidores municipais. O encontro foi realizado no Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, e reuniu profissionais de diversos setores da administração pública. Com o tema “Liderança para um mundo em transformação”, a palestra foi conduzida por Renato Gomes, do Sebrae, e trouxe reflexões sobre o papel do servidor público diante de um cenário em constante mudança. O conteúdo abordou competências essenciais como relacionamento interpessoal, atendimento ao cidadão, organização, produtividade, gestão do tempo, comunicação eficaz, disciplina e construção de rotinas saudáveis. Durante a capacitação, também foi apresentado o conceito VUCA – acrônimo em inglês que descreve um ambiente de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade –, destacando a importância de habilidades como adaptabilidade, escuta ativa e clareza nas decisões.

Além mar

O Parlamento de Portugal aprovou nesta quarta-feira (16) um pacote que endurece a política migratória, afetando especialmente a comunidade brasileira. As medidas restringem vistos de trabalho a profissionais qualificados, dificultam o reagrupamento familiar e eliminam a regularização após entrada no país. Também foi criada uma força policial para fiscalizar imigração irregular. A tramitação rápida gerou protestos e críticas da oposição. Especialistas alertam para impactos econômicos, já que imigrantes representam 15% da população portuguesa.

Estudantes

A Comissão de Educação da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (16), projeto que proíbe a promoção automática de alunos do ensino fundamental e médio que não atingirem a nota mínima, exceto por motivos de saúde. A medida também veta a organização da educação básica em ciclos superiores a um ano. O texto, relatado por Nikolas Ferreira (PL-MG), altera a Lei de Diretrizes e Bases para reforçar a proibição da progressão continuada. A proposta foi aprovada por voto de desempate após empate na comissão. Agora, segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário.

Aposentados

Aposentados e pensionistas do INSS com descontos indevidos por entidades associativas têm até 14 de novembro para aderir ao acordo de devolução homologado pelo STF. Os pagamentos começam em 24 de julho e quem aderir até 21 de julho receberá ainda nesta semana. A devolução vale para valores descontados entre março de 2020 e março de 2025. A adesão pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou em agências dos Correios, sem custo. Cerca de 3 milhões de contestações não foram respondidas pelas entidades, e os valores serão depositados na conta do benefício.

Nova variante

Uma nova variante da Covid-19, chamada XFG, foi confirmada no Rio de Janeiro pela Fiocruz nesta quarta-feira (16). Antes, ela já havia sido identificada em São Paulo, Ceará e Santa Catarina. A cepa apresenta mutações e tem aparecido com frequência crescente em outros países. No Rio, 74 amostras foram coletadas para sequenciamento após aumento de casos detectados em unidades básicas de saúde. Especialistas destacam a importância da vacinação e do monitoramento genético para conter a disseminação da variante.

Tarifaço político

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar a situação política do Brasil ao justificar a nova tarifa de importação que será aplicada aos produtos brasileiros a partir de agosto. Em declarações feitas nesta quarta-feira (16), o republicano vinculou a decisão ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que a política comercial é uma forma de reação ao que considera um ataque político. Segundo Trump, “a carta diz que você vai pagar 30%, 35%, 25%, 20%… em um caso 50%, para o Brasil, por causa do que eles estão fazendo ao ex-presidente deles [Jair Bolsonaro], é vergonhoso. Conheço o ex-presidente, ele lutou muito pelo povo do Brasil, isso posso dizer.” O líder americano ainda reiterou que vê o ex-presidente brasileiro como um “homem honesto”.

Cabotagem

O presidente Lula assinou o decreto que regulamenta o Programa BR do Mar, voltado à ampliação da navegação de cabotagem no Brasil e à redução de custos logísticos, com economia estimada entre 20% e 60%. O programa pretende dobrar a movimentação de contêineres, passando de 1,2 milhão para 2 milhões. O ministro Silvio Costa Filho destacou o impacto positivo sobre a indústria naval e o fortalecimento da logística nacional. Em 2024, o setor portuário cresceu quase 5%, com destaque para o segmento de contêineres, que avançou mais de 18%. O governo ainda prevê mais de 60 leilões de concessões portuárias nos próximos quatro anos.

Rio Bracuí

A Prefeitura de Angra dos Reis e o Ministério Público Federal promovem, no dia 24 de julho, uma audiência pública sobre as obras no rio Bracuí. O encontro, que acontecerá no Plenário da Câmara Municipal, apresentará o andamento da ação civil pública e o início de uma perícia técnica conduzida por pesquisadores da UERJ. Também serão debatidos os impactos socioambientais da degradação do rio e das mudanças climáticas. Participam representantes de órgãos públicos, especialistas e lideranças comunitárias. A audiência será aberta ao público e transmitida ao vivo.

Brazão

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta quarta-feira (16) que a defesa do ex-deputado Chiquinho Brazão explique, em 48 horas, possíveis violações às regras da prisão domiciliar. Brazão é réu no caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O sistema de monitoramento indicou que ele ultrapassou os limites permitidos nos dias 2, 3 e 4 de julho. Moraes alertou que o descumprimento pode levar à prisão imediata. Também são réus no processo Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa e Ronald Pereira.

Oitiva

Apenas cinco das 29 testemunhas de defesa previstas foram ouvidas nesta quarta (16) pelo STF nas ações penais sobre a tentativa de golpe. A maioria foi dispensada por decisão do ministro Alexandre de Moraes ou por pedido das defesas. Entre os ausentes estão nomes como Eduardo e Carlos Bolsonaro, Rodrigo Pacheco e o delegado Fábio Shor. No núcleo 2, apenas Ciro Nogueira e Gonçalves Dias prestaram depoimento, sem apresentar novidades. As oitivas seguem até 23 de julho e, depois disso, os réus devem ser ouvidos.

Palco do mundo

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, apresentou o Plano Brasis durante o Fórum Comercial do HotéisRIO, destacando a diversidade do país e a necessidade de estratégias turísticas adaptadas por região. O plano, com ações previstas entre 2025 e 2027, propõe ferramentas específicas para cada estado conforme seus mercados prioritários. O gerente de Marketing da Embratur, Alexandre Nakagawa, detalhou o recorte do plano para o Rio, ressaltando a força da cultura brasileira e o potencial do estado como destino internacional. O Rio foi posicionado como “palco do mundo”, com destaque para atrações como o Cristo Redentor, Carnaval, e cidades como Paraty e Petrópolis.