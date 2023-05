Câmara de Volta Redonda realiza audiência pública sobre combate à violência nas escolas

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 16:14 horas

Volta Redonda – A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) está realizando, nesta segunda-feira (15), na Câmara Municipal de Volta Redonda, uma audiência pública com o tema “Violência na Escola e Contra a Escola”. O encontro reúne especialistas, professores e estudantes.

A comissão é presidida pelo deputado Munir Neto (PSD) e é a segunda de uma série de audiências itinerantes sobre o tema. O primeiro debate aconteceu na última quarta-feira (10), no auditório da sede da Alerj.