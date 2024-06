Câmara de VR aprova audiência pública para prestação de contas da CSN

Volta Redonda – Na noite desta terça-feira (26), a Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou a realização de uma audiência pública. O evento, marcado para o dia 19 de setembro, às 19 horas, terá como tema ‘Prestação de contas do TAC feito pela CSN. Volta Redonda não pode esperar por mais seis anos sem resultados’.

A audiência, de iniciativa do vereador Rodrigo Furtado, tem o objetivo de exigir da siderúrgica uma prestação de contas sobre as ações realizadas desde a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 2018. Com a data final para a conclusão das ações previstas no TAC marcada para 20 de setembro de 2024, a população de Volta Redonda continua a sofrer diariamente com os impactos da poluição gerada pela empresa.

“Basta. Eu e toda a população não aguentamos mais tanta poluição na nossa cidade. Nossas famílias estão cada vez mais doentes por conta dos problemas respiratórios que esse ar carregado de impurezas nos traz. As donas de casa gastam muito com produtos de limpeza para tirar tanto pó preto de seus lares. Algo tem de ser feito com mais efetividade, pois a população não vai aguentar mais nenhum TAC vindo por aí. Queremos ações concretas que tragam resultados visíveis e concretos à nossa população”, declarou Furtado, que é presidente da Comissão Especial de Inquérito (CEI) responsável pela fiscalização do cumprimento do TAC da CSN.

Diversos órgãos fiscalizadores foram convidados a participar da audiência pública, entre eles: o Ministério Público Estadual e Federal, INEA, Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda, Comissão Estadual de Meio Ambiente da ALERJ, Comissão de Meio Ambiente do Congresso Nacional, Cúria Diocesana, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente da União, Movimento Ética na Política (MEP), Comissão de Direito Ambiental da OAB-RJ, Comissão de Direito Ambiental da OAB Volta Redonda e Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).