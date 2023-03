Câmara de VR aprova projeto de lei que instala ‘botões de pânico’ nas escolas - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 09:14 horas

Betinho afirma que iniciativa trará mais segurança a alunos e professores

Volta Redonda – A Câmara de Volta Redonda aprovou em segunda votação nesta quinta-feira (30) o projeto de lei que prevê a instalação de botões de pânico nas escolas do município. A proposta é de autoria do vereador Betinho Albertassi. Pela medida, os botões ativarão um alarme visual e sonoro, acionando imediatamente as forças de segurança em casos de emergência.

“Nesta semana, um ataque feito por um estudante de 13 anos matou uma professora esfaqueada e deixou outras quatro pessoas feridas em uma escola de São Paulo. Enquanto o município não tem recursos suficientes para colocar um guarda municipal em cada escola, nós precisamos criar outras políticas públicas de prevenção para reforçar a segurança nas escolas”, justificou o vereador, acrescentando que a iniciativa poderá proporcionar mais tranquilidade aos alunos, familiares e professores. Ele destacou ainda que os botões deverão ser instalados em locais onde os funcionários possam acioná-los facilmente.

O projeto segue agora para o prefeito Antônio Francisco Neto, que terá 15 dias para sancionar ou vetar a medida.