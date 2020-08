Câmara derruba liminar e vota amanhã se cassa Paulinho do Raio-X

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 20:41 horas

Volta Redonda – A liminar que havia suspendido a sessão em que seria votada a cassação ou não do mandato do vereador afastado Paulinho do Raio-X foi derrubada. Assim, os vereadores se reunirão nesta quinta (20) às 14 horas para tomarem uma decisão sobre o relatório da Comissão Processante, que afirma que Paulinho cometeu quebra de decoro parlamentar e improbidade administrativa.

Leia a íntegra da nota que o presidente da Comissão Processante, Sidney Dinho, emitiu sobre o assunto:

“Após ser alvo de um Mandado de Seguranca impetrado contra sua pessoa pela defesa do Vereador Paulinho do RX, onde foi deferida liminar para suspensão da realização da sessão de julgamento, o vereador Sidney Dinho, do Patriota, informou que compareceu à 4ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, onde prestou as informações determinadas por aquele Juízo. Diante da análise da documentação apresentada, a liminar anteriormente concedida foi revogada e o Presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda foi intimado para dar prosseguimento ao processo com a sessão de julgamento, a ser realizada amanhã dia 20/08/2020, a partir das 14 horas”.