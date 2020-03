Câmara é notificada sobre vereador acusado de extorsão

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 12:14 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal foi notificada às 12h40min desta segunda (09) sobre o caso do vereador Paulinho do Raio X, suspeito de tentar extorquir o prefeito Samuca Silva.

Mais cedo, a Câmara havia emitido nota em que dizia não ter sido notificada. Na manhã desta segunda-feira, dia 09, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou que a Câmara de Municipal de Volta Redonda fosse comunicada da soltura do vereador o Paulinho do Raio X (MDB). A mesma decisão proíbe o vereador de frequentar a Câmara, e de ter contato com os dois outros parlamentares investigados ou com o prefeito.

Em nota, a Câmara Municipal se comprometeu a tomar as medidas cabíveis.

A decisão do Tribunal de Justiça:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

PLANTÃO JUDICIÁRIO DE 2ª INSTÂNCIA 09/03/2020 às 09h14min

HABEAS CORPUS PROCESSO nº 0050908-58.2020.8.19.0001

Impetrante: PAULO CÉSAR LIMA DA SILVA

Paciente: O próprio

DECISÃO Visando suprir omissão na decisão exarada no processo supra referenciado, determino o seguinte: 1 – Comunique-se à Câmara Municipal de Volta Redonda a soltura do vereador PAULO CÉSAR LIMA DA SILVA e aplicação de medida cautelar de suspensão do exercício da função pública de vereador, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. Expeça-se mandado de comunicação. 2 – Solicitem-se informação ao CSI/V.Redonda (Ministério Público). Oficie-se. Rio de Janeiro, 09 de março de 2020.

JOÃO BATISTA DAMASCENO JDS

Desembargador em plantão