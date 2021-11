Câmara Municipal cria Dia do Voluntariado em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 18:30 horas

Barra Mansa – O próximo 28 de agosto será especial em Barra Mansa. De acordo com o projeto de lei aprovado, na sessão dessa segunda-feira, na câmara, nesta data será comemorado o Dia Municipal do Voluntariado. De autoria do vereador Carlos José Rodrigues Fiqueira, o Casé, o projeto tem o objetivo de valorizar a importância do trabalho voluntário, realizado no município.

Dede 1985, a data já é celebrada nacionalmente. Com a aprovação do projeto de lei, o reconhecimento ao voluntariado também será realizado em Barra Mansa. Durante a votação do projeto, Casé justificou que o trabalho voluntário ajuda a minimizar os efeitos das desigualdades sociais e auxiliar no acolhimento de cidadãos que estão passando por momentos difíceis, como doenças, desemprego, falta de moradia.

-Gostaria de destacar que Barra Mansa possui mais de 15 grupos de voluntariado, que atuam incansavelmente na cidade. São pessoas que dedicam seu tempo e recursos em prol da construção de uma sociedade melhor. Destacar um dia a eles é um reconhecimento merecido – afirmou Casé.

Além de prestar homenagens àqueles que realizam o trabalho voluntário, o Dia Municipal do Voluntariado, também tem como objetivo criar mecanismo de incentivo à realização dessa importante atividade social. O projeto de lei aprovado pelos vereadores segue para o executivo, para sanção ou veto.

Foto: Paulo Dimas

Iniciativa de criar Dia do Voluntariado em Barra Mansa foi do vereador Casé

