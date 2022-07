Câmara Municipal de Valença apresenta o projeto ‘Resgatando a Cultura Regional de Valença’

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 16:33 horas

Valença- A Câmara Municipal de Valença, estará com suas portas abertas nesta quinta-feira, dia 7 de julho, às 18h, para receber e prestigiar o “Projeto Resgatando a Cultura Regional de Valença”, onde trará a apresentação de dança com os alunos da Escola Municipal Daura Silva Barbosa. A exibição contará com as modalidades: “maculelê”, “samba de roda” e “jongo”, sob a direção do Professor Josemar Gabriel.

O evento será aberto ao público e também será transmitido em tempo real através da página oficial da Câmara Municipal de Valença.

A Secretaria de Educação, o Professor Josemar e a direção da Escola Municipal Daura Silva Barbosa, agradecem a toda a equipe envolvida na realização do evento, especialmente ao Presidente da Câmara, vereador José Reinaldo, por proporcionar o espaço para a valorização da cultura local e o resgate da cultura afro.

O Professor Josemar Gabriel, lembrou que – “Após a promulgação da CF 88, o Brasil busca efetivar a condição de Estado Democrático de Direito, com ênfase na cidadania e na dignidade da pessoa humana, contudo, ainda possui uma realidade marcada por desigualdades e por posturas de racismo, preconceito, discriminação racial e injúria racial aos afrodescendentes, que historicamente enfrentam dificuldades para acesso a escola, emprego, moradia e etc. É preciso conhecer a cultura afro-brasileira para se trabalhar a interdisciplinaridade, pluralidade e respeito entre as pessoas. A Lei 10639/03 criou a obrigatoriedade de trabalhar a cultura afro nas escolas para sanar essas dificuldades, porém, ainda há muito o que aperfeiçoar”, ressaltou o professor.