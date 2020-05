Câmara Municipal de Volta Redonda aprova início do processo de cassação de Paulinho do Raio-X

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 18:36 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda decidiu, por unanimidade, com os votos de 19 vereadores presentes, abrir o processo de cassação do vereador afastado Paulinho do Raio-X, que foi indiciado por corrupção passiva e outros crimes. O vereador foi preso em flagrante durante encontro para receber dinheiro do prefeito Samuca Silva, com o objetivo de evitar novos pedidos de impeachment contra o prefeito, que já tinha tido pedido semelhante rejeitado na Cãmara Municipal. O vereador Tigrão se ausentou por motivo de saúde e Paulinho do Raio-X está afastado por ordem judicial. O vereador Rodrigo Furtado, impedido de votar, foi substituído por seu suplente, o ex-vereador e juiz aposentado Francisco Chaves.

A comissão processante será formada pelos vereadores Sidney Dinho, Pastor Washington e Rosana Bergone. O presidente será Dinho, com o Pastor Washington como relator e Rosana Bergine como membro.

Após a conclusão do trabalho da comissão, o caso será levado a votação no plenário, que decidirá sobre a cassação ou não do mandato de Paulinho.

Na denúncia apresentada por Rodrigo Furtado, o vereador informou que a apuração da denúncia criminal contra Paulinho do Raio-X começou quando o prefeito Samuca Silva procurou, depois de ser contactado por Paulinho, a Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (CIAF) da Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). O objetivo era comprovar a tentativa de extorsão.

A partir desse momento, Samuca passou a utilizar dispositivos que permitem a gravação de áudios e vídeos para registrar as conversas com Paulinho do Raio-X, tendo também registrado as conversas com o vereador afastado, até o dia em que foi efetuada a prisão. Algumas dessas gravações estão em poder da CPI criada para investigar o caso, e outras estão nos autos do processo criminal, que atualmente corre na Justiça de Volta Redonda.