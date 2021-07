Matéria publicada em 4 de julho de 2021, 08:31 horas

Volta Redonda- Por iniciativa do vereador Renan Cury, na última sexta-feira, dia 2, o bispo diocesano, dom Luiz Henrique recebeu na Cúria Diocesana uma moção de congratulações da Câmara Municipal de Volta Redonda.

De acordo com o vereador, a homenagem foi em agradecimento pelo trabalho realizado na Igreja Católica na região, por sua dedicação, vocação e compromisso com a Diocese.

Em suas palavras, o vereador Renan Cury destacou que a moção é um agradecimento pelos dois anos de dom Luiz Henrique como bispo diocesano. “Uma homenagem mais que merecida, no dia 11 de maio o bispo completou dois anos à frente da Diocese e tem feito um trabalho excepcional. Mostrar este trabalho, divulgar e homenagear pessoas que tem feito um bom trabalho na nossa região é muitíssimo importante”, ressaltou.

O bispo diocesano destacou sua alegria em poder se dedicar a Diocese. “Quero agradecer ao vereador Renan Cury pela gentileza e dizer que estou muito feliz por poder trabalhar e me dedicar a comunidade de Volta Redonda. Fui muito bem acolhido e da minha parte esta moção só me faz procurar corresponder a esse compromisso que devo fazer com a Igreja Católica e a Igreja Diocesana”, disse.