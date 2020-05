Câmara pede que prefeitura de Resende publique boletins diários sobre casos de Covid-19

Matéria publicada em 13 de maio de 2020, 20:17 horas

Resende – O presidente da Câmara Municipal de Resende, vereador Edson Peroba (Cidadania), teve aprovada indicação verbal de sua autoria, que pede à Prefeitura a disponibilização diária de um boletim atualizado sobre os números do Covid-19 na cidade. A proposta contou com apoio de todos os vereadores, que também assinaram o documento como signatários.

As informações solicitadas pela Câmara, as quais devem constar no boletim, são as seguintes: número de casos confirmados e dos descartados em Resende; quantos infectados; total de pacientes que aguardam resultados de exames; número dos pacientes curados e dos que morreram em razão do coronavívus; quantidade de pacientes suspeitos em isolamento; número dos casos confirmados por RT-PCR (através deste exame se detecta o vírus em secreção respiratória, recomendado para pessoas que possuem sintomas do Covid-19, entre três e sete dias).

Outras informações importantes e que, portanto, também devem constar nos boletins, dizem respeito ao número de casos confirmados com teste rápido sorológico; número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) disponíveis e dos leitos ocupados nas redes púbica e privada de saúde; e o número de leitos nas enfermarias em ambas as redes”, acrescentou o presidente.

– Temos percebido, ao longo dos últimos dias, o grau de preocupação por parte da população, em razão dos números alarmantes da pandemia em nosso Estado. Em razão disso, é de fundamental importância que todo o cidadão ou cidadã tenha acesso a estes números oficiais, que servirão como base de orientação a todos – finalizou.