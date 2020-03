Câmara Volta Redonda formaliza CPI sobre o caso de Paulinho do Raio-X

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 21:41 horas

Presidente da comissão será o autor do requerimento, Rodrigo Furtado; interessados em participar devem comunicar a Neném

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda formalizou nesta quinta-feira (12) a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para verificar se houve quebra de decoro no caso do vereador Paulinho do Raio-X. O presidente da comissão será, de acordo com o Regimento Interno da Câmara, o autor do requerimento, Rodrigo Furtado. O presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o Neném, pediu que outros vereadores interessados em participar do colegiado devem comunicar essa intenção a ele até segunda-feira.

O presidente da Câmara disse que vai escolher os demais integrantes da comissão. Já Rodrigo Furtado afirmou que o método ideal para escolher os outros integrantes será o sorteio:

— Sortear os demais integrantes garantiria a imparcialidade preconizada pela Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o Regimento interno da Câmara – disse.

Furtado também fez questão de destacar que a CPI não tem a intenção de determinar se houve ou não crime nesse caso: “Quem tem que investigar o aspecto criminal do caso, quem tem o instrumental para isso e pode definir quem é ou não culpado é a Polícia Civil. Quem apresenta o caso à Justiça é o Ministério Público e quem julga é o Tribunal de Justiça. O que a CPI se destina a fazer é definir se os fatos caracterizam ou não quebra de decoro, o que pode levar á cassação do mandato do envolvido ou envolvidos”, disse Rodrigo Furtado.

Requerimento

Na sessão de ontem, um requerimento de autoria do vereador Carlinhos Santana para que a prefeitura enviasse à Câmara uma lista dos ocupantes de cargos de confiança, com os respectivos salários. O requerimento foi rejeitado por nove votos a oito.