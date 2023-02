Câmara vota mensagem de Serfiotis que prevê aumento para funcionalismo - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 07:52 horas

Porto Real – Os vereadores de Porto Real se reúnem na próxima sexta-feira (10) para discutir e votar o projeto de Lei nº 135/2023, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Porto Real.

A convocação para a sessão extraordinária partiu do prefeito Alexandre Serfiotis, através de um ofício entregue na semana passada, com pedido de urgência especial.

A sessão extraordinária está prevista para as 10h e acontecerá no formato misto, podendo o vereador participar de forma virtual ou presencial, no plenário da Casa ou por meio do aplicativo de videoconferência.

A presença do público ainda segue suspensa de acordo com o Ato nº 135/22, mas os trabalhos podem ser acompanhados ao vivo pelo link www.cmportoreal.rj.gov.br.

Fim do recesso

A partir da próxima quarta-feira, dia 15, os onze vereadores darão início ao terceiro período ordinário da 7ª legislatura. A primeira sessão ordinária de 2023, sob a presidência do vereador Renan Márcio (PSD), já tem data marcada e será realizada na própria quarta (15), a partir das 10h.