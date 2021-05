Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 16:45 horas

‘Status’ do órgão será elevado a secretaria para que o vereador Washington Uchôa possa se licenciar para assumir

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda vota na sessão desta terça (25) a mensagem do prefeito Antônio Francisco Neto que cria a secretaria municipal da Pessoa com Deficiência. Com a aprovação do plenário e a criação do órgão, o vereador pastor Washington Uchôa (Republicanos) deverá assumir a pasta, que atualmente tem status de coordenadoria.

O motivo da mudança é que, por lei, parlamentares só podem se licenciar do Legislativo para assumirem cargos de primeiro escalão no Executivo. Assim, um vereador pode se licenciar para ser secretário municipal, mas não pode se afastar sem perda de mandato para ocupar nenhuma posição que tenha status inferior a essa.

Outro caso

Antes de Washington Uchôa, o vereador Hálison Vitorino (PP) foi convidado pelo prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) para assumir uma diretoria no Hospital São João Batista. Ele chegou a se afastar da Câmara Municipal para exercer o cargo, sendo substituído por seu suplente, Guilherme Sipe (PP).

Guilherme participou de uma votação na Câmara, tendo ajudado a aprovar a mudança no valor da Contribuição Social sobre Iluminação Pública (Cosip). Logo em seguida, foi levantada a questão legal envolvendo a licença de Vitorino. Ele anunciou na semana passada que voltaria à Câmara e Sipe seria convidado para um cargo comissionado na prefeitura.

O suplente, contudo, não se conforma com essa situação. Ele já pediu à Mesa Diretora para permanecer como vereador e teria mencionado a possibilidade de judicializar o caso, exigindo na Justiça Eleitoral que Vitorino perca o mandato para que ele possa permanecer.