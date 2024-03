Câmeras auxiliam na recuperação de carro roubado em Volta Redonda

Volta Redonda – Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) mais uma vez auxiliaram na resolução de um crime em Volta Redonda. Na tarde desta segunda-feira (4), um homem suspeito de roubar um carro foi preso depois de uma perseguição policial na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. O suspeito tentou escapar a pé, mas foi perseguido e preso na Avenida Amaral Peixoto. Ele foi detido em flagrante aproximadamente 30 minutos depois do crime.

Por volta das 15h, o homem, aparentemente armado, abordou uma mulher que estava acompanhada dos filhos e levou o carro dela, um Chevrolet Prisma vermelho, próximo ao Jardim dos Inocentes, na Vila Santa Cecília. As forças de segurança foram avisadas e a placa do veículo foi imediatamente incluída no sistema de monitoramento da Ordem Pública. Em seguida, o suspeito foi visto tentando realizar novas abordagens no bairro São João. Moradores avisaram as forças policiais sobre a movimentação estranha em um grupo de WhatsApp criado pela Semop.

Em seguida, as câmeras de leitura de placas, as OCRs (Optical Character Recognition; Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), detectaram a movimentação do veículo, orientando os policiais que efetuaram o cerco. Em fuga, o suspeito acabou colidindo com uma motocicleta e fugiu a pé, onde foi capturado, por volta das 15h30, por policiais militares e agentes da Operação Segurança Presente na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, celebrou mais um resultado positivo que contou com a participação popular, a expertise dos policiais e agentes do Ciosp (Centro Integrado de Segurança Pública) e o auxílio da tecnologia.

“A gente trabalha para que o crime não ocorra, mas se eles acontecerem, trabalhamos mais ainda para que não se tenha a certeza da impunidade. Se não houvesse o grupo com a participação popular e as OCRs esta ocorrência poderia não ter tido esse mesmo desfecho. Parabenizo tanto os operadores do Ciosp quanto as equipes que estão nas ruas pela rapidez e prontidão em mais uma ocorrência. Sem dúvidas, hoje somos um modelo em segurança pública para todo o estado”, afirmou.

