Câmeras da Prefeitura de Resende flagram veículo depredando patrimônio público e trafegando na contramão

Picape do tipo Strada entra na calçada, derruba poste e lixeira antes de fugir pelo lado errado da rua

Resende – As câmeras de monitoramento da Prefeitura de Resende flagraram um veículo cometendo diversas irregularidades de trânsito e promovendo cenas de vandalismo contra o patrimônio público. O caso ocorreu na madrugada do dia 29 de fevereiro, na Rua Doutor Cunha Ferreira, próximo da Praça Oliveira Botelho, no entorno da Igreja Matriz.

O vídeo mostra o momento exato em que o motorista de uma picape Strada sobe na calçada e anda alguns metros até acertar uma luminária. Em seguida, o motorista engata a ré e ainda destrói uma lixeira antes de voltar à rua. Problema: ao deixar o local o carro vai pela contramão. O comandante da Guarda Municipal, César Laurindo, afirmou que pela placa já foi possível identificar o dono do carro, que será notificado a responder pelas irregularidades cometidas.

As câmeras mostram ainda que duas pessoas passaram pela calçada pouco antes do carro subir no local, mas apesar do grande número de infrações cometidas, ninguém se machucou no episódio. Mesmo assim, Laurindo confirmou que as medidas cabíveis serão providenciadas. “O Centro de Monitoramento da Prefeitura de Resende tem como um de seus principais objetivos evitar a depredação e o vandalismo do patrimônio público”, disse.

Combate ao crime

O Centro de Monitoramento mantido pela Prefeitura de Resende é operado em conjunto pela Guarda Municipal e a Polícia Militar. Recentemente, a unidade ganhou a implantação de equipamentos com tecnologia de última geração e teve ainda seu alcance ampliado. Além disso, a cidade ganhou novos equipamentos com recursos que possibilitam a leitura de placas de veículos.

Com a renovação da estrutura de controle de segurança, o município passou a contabilizar mais de 70 pontos de captação de imagens. A partir disso, nos últimos meses a Prefeitura de Resende ajudou as forças de segurança a prevenir e elucidar diversos crimes na cidade. De acordo com o comandante da Guarda Municipal, cinco homens que cometeram uma tentativa de homicídio na Avenida General A. Fonseca, no bairro Alvorada, foram presos ao tentarem fugir pela Estrada Resende-Arapeí, no dia 7 de fevereiro. Além disso, em evento ainda mais recente as câmeras ajudaram a Polícia Civil a elucidar o caso de um jovem que foi executado em um Posto de Gasolina, no Centro da cidade.