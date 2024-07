Volta Redonda – As câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) registraram nesta quarta-feira (3) uma colisão envolvendo um carro e uma moto, no cruzamento da Rua Doutor Arnaldo Barreira Cravo com a Rua Cleópatra, no bairro Voldac.

A reportagem apurou que os agentes do 22° Grupamento do Corpo de Bombeiros foram acionados e já estão no local.

Ainda não há informações sobre vítimas do acidente.