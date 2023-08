Câmeras de monitoramento ajudam a localizar e prender suspeito de assaltar taxistas

Volta Redonda – As imagens geradas pelas câmeras de monitoramento de Volta Redonda foram fundamentais para a prisão de um homem de 33 anos, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, suspeito de roubar dois táxis nessa quarta-feira (9). Os veículos foram monitorados e as informações, repassadas aos policiais militares, levando à recuperação dos carros. Preso, o suspeito foi reconhecido por mais dois taxistas e levado à 93ª Delegacia de Polícia Civil. A prisão foi efetuada por agentes da operação ‘Segurança Presente’.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o titular da Secretaria Municipal e Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa informou ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) a placa de um Cobalt prata, roubado no bairro Santa Cruz e que logo foi rastreado pelo monitoramento seguindo em direção ao bairro São Geraldo. A recuperação do primeiro táxi aconteceu na Rua Capitão Lopes Bragança, onde o suspeito abandonou o Cobalt. O homem seguiu para o Hospital São João Batista (HSJB) e entrou em outro táxi -um Tracker branco -,rendendo o taxista no bairro Jardim Belvedere.

O segundo veículo roubado também foi rastreado pelo sistema de câmeras, que o flagrou passando em direção ao Centro, sendo monitorado até parar na Rua Major Aguiar, onde o suspeito deixou o carro. Ao passar pela Avenida Amaral Peixoto, o homem foi reconhecido pelo taxista vítima do roubo e acabou sendo levado à 93ª DP, onde também foi reconhecido pelas vítimas e por outros dois taxistas que teriam sido assaltados por ele, que permaneceu preso.

“Mais uma ação integrada que resultou no sucesso da operação. Estão de parabéns todos os policiais do Segurança Presentes envolvidos, além dos atendentes da CAU (Central de Atendimento Único), dos PMs Leandro, Baqueiro e Balbino, bem como os guardas municipais Silva e Dos Santos, mostrando que a integração e o monitoramento estão auxiliando na elucidação de crimes”, disse o secretário Luiz Henrique.