Câmeras farão leitura de placas de veículos usados em crimes - Diário do Vale

Quarenta e quatro câmeras para a leitura de placas de veículos (OCR – Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres, em português) já estão em funcionamento em Volta Redonda. Ao todo, 56 equipamentos ganharão as ruas da cidade e serão utilizadas exclusivamente para o combate ao crime, não sendo empregadas na fiscalização de infrações de trânsito. A ação integra o projeto “Cidade Monitorada”, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que conta com 700 câmeras de monitoramento para o auxílio ao trânsito e às forças de segurança e Poder Judiciário.

Uma reunião realizada na quarta-feira (6), na sede da Semop, com integrantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), as polícias Civil, Militar e Federal, além da Operação ‘Segurança Presente’ e a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) definiu detalhes de como será a operação dessas câmeras e a liberação do acesso às imagens.

– A tecnologia vai poder ser usada no auxílio a investigações, com acesso a dados de segurança nacional. Por exemplo, se houver um crime em determinado bairro onde os criminosos usem um veículo para a fuga, conseguiremos com base nas características e o cruzamento de informações de inteligência chegar ao proprietário do veículo rapidamente. A ideia é monitorarmos com cerco amplo e restrito áreas estratégicas, a partir de análises da mancha criminal e das áreas de maior fluxo da cidade. Nenhum veículo acessará e sairá de Volta Redonda sem que tenhamos o controle dele. A cidade será toda monitorada e com certeza vai ser muito mais segura – garantiu o secretário de Ordem Pública, tenente coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que o objetivo é tornar Volta Redonda uma cidade segura e referência no combate à criminalidade, privilegiando a integração entre as forças de segurança e o Poder Público.

– A solução para reduzir a violência e a criminalidade é agir de maneira integrada, com tecnologia e inteligência. Da mesma maneira, temos de dar opções para nossas crianças e jovens não entrarem no crime. Estamos trabalhando para que tudo isso aconteça – afirmou Neto.

Projeto Cidade Monitorada

Além das OCRs, o “Cidade Monitorada” conta também com câmeras fixas e dome, que possuem zoom óptico e se movimentam por 360 graus, e podem ser controladas de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento. Através das lentes são registrados os cotidianos das ruas, praças e acessos de Volta Redonda. Essas imagens também alimentam o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e as bases integradas de segurança, na Vila Santa Cecília, Retiro, Aterrado, além das novas que serão inauguradas nas adjacências dos bairros Jardim Amália, Roma, São Geraldo, Barreira Cravo e Santo Agostinho.