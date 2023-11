Câmeras gravam acidente entre composição e carreta em BM

Barra Mansa – Câmeras gravaram nesta segunda-feira (20), um acidente envolvendo uma composição de um trem e uma carreta em Barra Mansa. Segundo apurado pela reportagem, com a força do impacto, o trem chegou a sair dos trilhos em um trecho. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a MRS, empresa responsável pela locomotiva, que afirmou em nota que o único sentido de circulação permitido ao motorista da carreta seria uma conversão à direita e que, dessa forma, o motorista da carreta precisou parar, deixando a carroceria sobre os trilhos.

Leia a nota da MRS na íntegra:

“Lamentamos confirmar o acidente ocorrido. Após cruzar a passagem em nível, o único sentido de circulação permitido ao motorista da carreta seria uma conversão à direita. Existe, inclusive, placa de trânsito no local indicando a obrigatoriedade deste sentido de circulação. No entanto, na tentativa de seguir reto, em uma via que não comporta o trânsito de caminhões desse tipo, o motorista da carreta precisou parar, deixando a carroceria sobre os trilhos.

Visualizando o ocorrido e com o intuito de evitar o acidente, o maquinista acionou o freio de emergência, mas, como se sabe, o trem não freia como um carro. Ele pode precisar de até 1 quilômetro para parar completamente a partir do acionamento do freio de emergência, por isso, infelizmente, não foi possível evitar o acidente.

Este triste fato reforça a importância de obedecermos às leis e regras de trânsito no cruzamento das passagens em nível. Sempre pare, olhe para os dois lados e escute, antes de cruzar a ferrovia. Observe sempre o fluxo do trânsito à sua frente para que não seja surpreendido e precise parar em local inadequado, colocando a sua própria vida em risco”.