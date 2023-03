Câmeras vão flagrar veículos com restrição criminal em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 16:11 horas

Volta Redonda – Um sistema de monitoramento via câmeras para identificar veículos com restrição criminal está sendo implantado em Volta Redonda. A iniciativa é da secretaria de Ordem Pública, que promove até quinta-feira (16) um curso de capacitação para os profissionais do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e da Guarda Municipal. O objetivo é que possam utilizar adequadamente o software de segurança. O curso também contou com a participação de agentes da Polícia Federal, da 93ª Delegacia de Polícia, da 5ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar) e do programa ‘Segurança Presente’ nesta quarta-feira (15).

De acordo com o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro, essas instituições terão acesso às imagens das câmeras e poderão fazer o cruzamento de informações durante o processo investigativo. Ainda segundo ele, mais de 120 câmeras com leituras de placas foram instaladas em toda a cidade.

“As câmeras OCR (reconhecimento de caractere óptico) estarão localizadas em cerco amplo, que são os limites da cidade, em cerco restrito, destinado à parte interna do município”, explicou, acrescentando que todos os veículos que circulam na cidade terão suas placas captadas. “Não terá um veículo que possa entrar na nossa cidade sem que tenha sua imagem captada pelos equipamentos”, afirmou Luiz Henrique. O curso de capacitação aconteceu no campus da UniFOA, em Três Poços.