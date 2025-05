Camila Morgado apresenta peça “A Falecida” no Teatro da Fevre, em Volta Redonda

Volta Redonda – O Teatro da Fevre, no bairro Laranjal, em Volta Redonda, recebe, na próxima quarta-feira (14), a peça A Falecida, com direção de Sergio Módena e protagonismo de Camila Morgado e Thelmo Fernandes.

Os ingressos serão distribuídos de forma solidária, mediante a doação de um litro de leite, a partir de segunda-feira, dia 12. As trocas poderão ser feitas das 8h às 16h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, localizada na Vila Santa Cecília. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos, e a troca será realizada enquanto houver entradas disponíveis.

Todo o leite arrecadado será destinado a instituições assistidas pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan).

O espetáculo é uma iniciativa da Fecomércio-RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro), do Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio) e do Sicomércio Volta Redonda, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

“Mais uma vez o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. recebendo um dos principais espetáculos brasileiros, com a presença de uma talentosíssima atriz que é a Camila Morgado. Agradecer esta parceria maravilhosa com a Fecomércio, com o Sesc e com o Sicomércio, que está nos ajudando a levar cada vez mais a cultura para perto da população de Volta Redonda, sempre de forma gratuita e com muita qualidade”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Sobre a peça

Escrita em 1953, A Falecida, de Nelson Rodrigues, completou 70 anos em 2023. A nova montagem marca o retorno de Camila Morgado aos palcos, após um hiato de 11 anos. Ao lado da atriz, o espetáculo traz Thelmo Fernandes, que já tem vasta experiência com a obra do autor. O elenco conta ainda com a participação especial de Stela Freitas, além dos atores Gustavo Wabner, Alcemar Vieira, Thiago Marinho e Alan Ribeiro.

A peça acompanha a trajetória de Zulmira, uma mulher que sonha em ter um enterro grandioso como forma de mostrar à sociedade que sua família está em boa situação financeira. A narrativa intercala cenas do presente com flashbacks, criando momentos de tensão e também de alívio cômico.

Serviço:

Data: 14/05 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior

Endereço: R. Cento e Cinquenta e Quatro – Laranjal, Volta Redonda-RJ,

Classificação: 16 anos

Duração: 90 minutos