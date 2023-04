Caminhada encerra atividades do Abril Marrom em Angra dos Reis

Matéria publicada em 30 de abril de 2023, 16:31 horas

Abril é o mês de conscientização sobre a cegueira e doenças que afetam a visão

Angra dos Reis – A caminhada da Praia do Anil até o Cais Santa Luzia neste sábado (29) foi o último evento dentre as atividades de conscientização do Abril Marrom promovida pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Assistência Social, Esporte e Lazer, Saúde e Educação, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (APADEV), o Centro de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual (CAP) e a Escola Municipal de Deficientes Visuais (EMDV).

O objetivo da ação foi conscientizar a sociedade de que é preciso prestar mais atenção aos olhos e fazer um acompanhamento mais próximo das doenças que podem causar a cegueira, já que 60% delas são tratáveis. A atividade reuniu deficientes visuais, amigos, familiares e todas as pessoas que apoiam e lutam por mais qualidade de vida e acessibilidade para quem sofre com problemas de visão.

Ilza Pereira é deficiente visual, participou da caminhada e fez questão de reforçar a necessidade de cuidado com os olhos. “Essa ação foi uma maneira de incentivar as pessoas a fazerem o tratamento correto. Só a gente que tem a deficiência sabe que não é fácil. Tem doenças que são silenciosas, muitas vezes a pessoa pensa que não tem nada e quando chega lá no médico descobre que é algo mais sério. Procurar os cuidados é a única forma de tentar reverter o quadro ou melhorar a qualidade da visão enquanto há tempo”, comentou Ilza.

Castanho é a cor dos olhos da maioria dos brasileiros e serviu de inspiração para a campanha Abril Marrom. Doenças como o glaucoma, diabetes e catarata também podem causar a perda da visão. Entre as crianças, as principais causas são glaucoma congênito, toxoplasmose ocular congênita e retinopatia da prematuridade. De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), se tivessem consultado um oftalmologista pelo menos uma vez por ano, cerca de 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. A estimativa da OMS é de que 95 milhões de pessoas no mundo são cegas ou deficientes visuais.

A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (Apadev) Edília do Carmo é uma das principais idealizadoras do Abril Marrom.”Esse foi o primeiro ano do Abril Marrom em Angra dos Reis e estamos muito felizes. Com toda certeza, plantamos a semente com informações importantes alertando sobre as doenças. Nem todos os deficientes visuais nasceram cegos, muitos perderam a visão por conta de várias doenças e isso precisa ser alertado, principalmente para que as pessoas busquem um tratamento adequado para evitar perder totalmente a visão ao longo do tempo. Muitas vezes a falta de informação também pode afetar e agravar de várias formas”, alertou Edília

A população pôde desfrutar de diversas atividades e atendimentos de conscientização sobre a saúde dos olhos não apenas neste sábado, mas durante todo o mês de abril à população que participou do evento. “Esse foi um mês cheio de programações em diferentes distritos do nosso município, ofertando diversos serviços da assistência social e da Secretaria de Saúde, orientações jurídicas, entre outras atividades. A caminhada foi um ponto alto pra fechar com chave de ouro essa programação, que foi criada, planejada e executada da melhor forma possível para levar mais informação e orientação à população”, concluiu a Coordenadora da Pessoa Com Deficiência, Iris Fernandes.