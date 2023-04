Caminhada pela Paz reúne centenas de alunos em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 12:43 horas

Ato é uma forma de incentivar e promover o convívio pacífico nas escolas

Barra do Piraí – Mais de 700 alunos da rede estadual de educação fizeram neste sábado (29), em Barra do Piraí, a “Caminhada pela Paz”. O ato é uma forma de incentivar e promover o convívio pacífico nas escolas e conta com a participação de toda a comunidade escolar, professores e parentes dos estudantes que percorreram as ruas do centro da cidade.

Juntos e de branco, o grupo seguiu em passeata e, no caminho, teve o apoio de estudantes das redes municipal e privada, e de outras pessoas que presenciaram e apoiaram o movimento.

A aluna do Ciep 310 – Prof. Alice Aiex, Claudiane Rodrigues, aproveitou o evento acolhedor e fez novas amizades.

– É uma energia muito boa. Nós reforçamos a amizade com alunos de várias escolas. É minha primeira vez e estou adorando – disse a estudante do 2° ano do Ensino Médio.

A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, vem reforçando atitudes que incentivem a paz e a união em todo o estado, com projetos pedagógicos e atividades coletivas.

– O aprendizado vai muito além dos muros da escola. Essa atitude dos alunos e servidores do Centro-Sul Fluminense é fundamental para a promoção da paz. Estamos muito felizes em ver o sucesso dessa iniciativa, disse a secretária Roberta.

A diretora pedagógica do Centro-Sul Fluminense, Mirela Miranda, responsável pelas 11 escolas da rede, contou que este é o terceiro ano da caminhada e o objetivo é reforçar o ambiente de paz nas escolas.

– Reunimos as escolas para essa grande onda de paz e esperamos que seja um exemplo para outros territórios. A escola ultrapassa a sala de aula e faz esse movimento de ação conjunta da promoção da paz – disse a diretora.