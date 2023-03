Caminhada Violeta e show de Sidney Magal agitam Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 12:54 horas

Eventos fizeram parte do calendário de celebrações pelo mês das mulheres

Angra dos Reis – A Caminhada Violeta, pela Rua do Comércio, seguida do show de Sidney Magal, no Cais de Santa Luzia, no Centro, agitaram a sexta-feira (17) dos angrenses. Os eventos fizeram parte do calendário de celebrações pelo mês das mulheres, dentre outros que já aconteceram e alguns que ainda irão acontecer até o fim do mês. A caminhada violeta partiu da Praça General Osório em direção à Rua do Comércio.

Muitas mulheres vestidas na cor violeta estiveram presentes no evento segurando cartazes em alusão ao mês das mulheres. “Uma caminhada dessas é maravilhosa para o nosso corpo e nossa saúde. Estou muito feliz em estar aqui hoje comemorando o mês da mulher, um mês tão importante”, comemorou a dona de casa Eni Ribeiro, 70 anos, moradora da Santa Rita II. A ação foi organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Assistência Social.

Show

Após a caminhada, todas as mulheres se encaminharam ao palco montado pela Secretaria de Eventos, no Cais de Santa Luzia, à espera do show de Sidney Magal, que começou às 20h. Iniciando com o clássico de Ivan Lins, ‘Abre Alas’, o dançante show ‘Rádio do Magal’ foi um verdadeiro sucesso, com uma sequência ininterrupta de clássicos de Magal e de outros artistas brasileiros.

Dentre os sucessos interpretados pelo artista estiveram ‘Palco’, de Gilberto Gil; ‘Ciúmes’, do Ultrage a Rigor; ‘Entre tapas e beijos’, de Leandro e Leonardo; ‘Vem quente que eu estou fervendo’ e ‘Minha Fama de Mau’, de Erasmo Carlos; ‘O bom’ e ‘Eu sou terrível’, de Roberto Carlos; ‘Primavera’, ‘Acenda o farol’, ‘Você e eu, eu e você’ e ‘Descobridor dos sete mares’, de Tim Maia e ‘Mal acostumado’, do Araketu.

Mas foi durante os grandes clássicos de Magal que o público foi ao delírio. Canções como ‘Amante latino’, ‘Tenho’, ‘Me chama que eu vou’, ‘O meu sangue ferve por você’ e ‘Sandra Rosa Madalena’ colocaram todos os presentes no Cais de Santa Luzia para dançar.

Com muitas crianças presentes no público com seus pais e avós, o show contou com muitos dançarinos no palco e tradução simultânea em Libras. Ao fim, Sidney Magal apresentou todos os seus músicos e dançarinos e beijou e distribuiu rosas ao público. “Meus queridos de Angra dos Reis, gostaria de dizer que fiquei muito feliz com a recepção que tive. Durante o show, foi muito bom ver tanta gente se divertindo, cantando e brincando. Da próxima vez, já sabe? Me chama que eu vou. Falar de mulher para mim é barbada. Afinal de contas, tenho uma mulher maravilhosa, com quem sou casado há 42 anos, duas filhas e uma neta, Madalena. Durante todo o ano e, principalmente no mês da mulher, o meu coração está com todas vocês”, declarou Sidney Magal, em entrevista após o show.