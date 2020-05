Caminhão capota na Rio x Caxambu, em Resende

Matéria publicada em 13 de Maio de 2020, 11:51 horas

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 13, no km 18 da BR-354

Resende – Um caminhão carregado com sacolas plásticas capotou na manhã desta quarta-feira, dia 13, na altura do km 18 da BR-354, Rio x Caxambu, em Resende.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, a equipe da 7ª DEL PRF recebeu informação sobre o acidente, que aconteceu por volta das 9h e ao chegar ao local, constatou o capotamento do veículo.

O motorista, segundo os agentes, ficou preso nas ferragens e foi socorrido em estado grave por equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital de Emergência de Resende.

A PRF permanece no local, onde o trânsito fluindo no sistema “Siga e Pare” até a retirada do veículo do local.