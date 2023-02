Caminhão carregado com frango tomba na Via Dutra e causa congestionamento - Diário do Vale

Caminhão carregado com frango tomba na Via Dutra e causa congestionamento

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 08:35 horas

Pirai – Um caminhão que transportava uma carga de frango tombou na manhã desta segunda-feira na altura do km 243 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) nas proximidades do Mamão Restaurante, em Piraí. Segundo informações, o veículo seguia pela pista sentido Rio quando, por volta das 6h, o motorista perdeu o controle do veículo. Ao tombar, a carga caiu sobre a pista em direção a São Paulo. Não houve vítimas.

O trânsito na Via Dutra ficou interrompido nos dois sentidos, provocando congestionamento, e por volta das 8h30 foi realizado o destombamento e retirada da carreta, com limpeza e liberação total das vias. Motoristas que passaram pelo local entraram em contato com o DIÁRIO DO VALE e afirmaram que populares teriam saqueado a carga.