Caminhão com carga de cerveja colide em mureta em Itatiaia

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 08:54 horas

Acidente foi registrado no início da madrugada desta sexta-feira, dia 06, no km 315 da Via Dutra

Itatiaia – Um caminhão transportando carga de cerveja colidiu contra uma mureta no km 315 da Dutra, após sair da pista no início da madrugada desta sexta-feira, dia 06, em Itatiaia.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, após a colisão, sem vítimas e sem gravidade, o veículo permaneceu no canteiro central da Via.

A PRF informou ainda, que o motorista foi orientado a fazer o preenchimento de DAT (Declaração de Acidente de Trânsito) pela internet após o ocorrido. Há relatos de saques após o acidente. De acordo com a PRF, a carga que permaneceu no local após transbordo estava danificada.