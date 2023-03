Carga superdimensionada pode causar congestionamento na Via Dutra - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 16:11 horas

Veículo está estacionado no km 264 da pista, em Volta Redonda, podendo retornar ao trânsito ainda hoje



Sul Fluminense – Motoristas que estejam transitando pela Via Dutra no sentido Rio de Janeiro podem enfrentar congestionamento na tarde desta quarta-feira (8). Um caminhão transportando carga especial superdimensionada pode provocar alguns pontos de lentidão no trânsito. O veículo está transportando um transformador de 100 toneladas e está estacionado no KM 264, em Volta Redonda, para almoço dos funcionários. Dependendo das condições do tempo, a carga pode retornar para seu trajeto ainda hoje.

Na manhã de hoje, o veículo passou por Barra Mansa e causou congestionamento na Via Dutra. Devido ao tamanho do caminhão, o conjunto ocupa as duas faixas da via e transita em velocidade baixa, impedindo a ultrapassagem por outros veículos. Se retornar ao trânsito ainda hoje, a previsão é de que a carga chegue a seu destino nesta quinta-feira (9).