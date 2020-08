Caminhão com registro de roubo em 2011 é recuperado pela PRF em Barra do Piraí

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 08:02 horas

Barra do Piraí – Um caminhão com placas de São José dos Calçados (ES), com registro de roubo, foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta segunda-feira, dia 6, no km 275 da BR-393, em Barra do Piraí.

Segundo os agentes, o condutor, de 37 anos, foi abordado durante fiscalização por volta das 1h, onde apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2014, levantando suspeita da equipe. Durante inspeção, foram verificados sinais de adulteração, onde foi constatado que o mesmo veículo possuía registro de roubo, em 11/10/2011, mesmo ano de fabricação, registrado na 70ª DP (Tanguá – RJ). De acordo com a PRF, o veículo original era de mesma marca, modelo e cor registrado em Macaé (RJ).

A PRF afirma que quando o condutor foi indagado, alegou que comprou o veículo em 2016, que não sabia de nada e não explicou porque não efetuou a transferência de propriedade do caminhão. Após o flagrante, o condutor ileso e o veículo foram encaminhados para a 88º DP (Barra do Piraí).