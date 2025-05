Caminhão da Caixa chega a Vassouras com serviços bancários e orientações ao cidadão

Vassouras – A população de Vassouras conta, nesta semana, com um importante reforço em serviços bancários e de cidadania. Até esta sexta-feira (9), o caminhão da Caixa Econômica Federal está realizando atendimentos na Praça Barão de Campo Belo, em frente à Câmara Municipal, das 10h às 15h. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Vassouras, o Sebrae e a Caixa, e busca ampliar o acesso a serviços financeiros e estimular o empreendedorismo local.

Além dos serviços prestados pela Caixa, como informações sobre crédito, consultoria sobre finanças e marketing, linhas de crédito exclusivas e negociação de dívidas, a ação conta com a presença do Sebrae e da Sala do Empreendedor de Vassouras orientando micro e pequenos empreendedores sobre formalização de negócios e linhas de financiamento.

A Prefeitura de Vassouras também participa com stands de diversas secretarias, oferecendo orientações e atendimentos à população. Entre os destaques estão: a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação com atendimentos da Sala do Empreendedor, Secretaria da Mulher, Segurança Pública, Meio Ambiente e Agricultura e Secretaria de Saúde com informações sobre programas municipais e distribuição de materiais informativos.