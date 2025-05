Caminhão perde freio e causa acidente na BR-354, em Resende

Resende – Um caminhão carregado com hortaliças sofreu uma pane no sistema de freios e se envolveu em um acidente na noite desta sexta-feira (03), na altura do km 11 da BR-354, na Rodovia Sebastião Alves do Nascimento (Rio x Caxambu), em Resende. O trecho, localizado na Serra da Mantiqueira, chegou a ficar parcialmente interditado até a madrugada deste domingo (4).

O caminhão, modelo Mercedes-Benz Accelo 815 CE, perdeu os freios durante a descida da serra e colidiu lateralmente com uma carreta e um automóvel antes de parar no barranco. Ninguém ficou ferido.

Com o veículo imobilizado sobre a faixa de subida da rodovia, sentido Minas Gerais (divisa RJ x MG – Garganta do Registro), a via precisou ser parcialmente interditada. O guincho chegou ao local por volta da 1h da manhã e, às 1h40, a pista foi totalmente liberada. A ocorrência não gerou congestionamento, apenas momentos de retenção e lentidão durante a noite.

Os envolvidos foram orientados a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet.