Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 19:30 horas

Barra Mansa – Um caminhão atingiu a estrutura que sustenta o telhado do posto de combustível no bairro Cotiara, em Barra Mansa, no final da tarde desta quarta-feira (25). Segundo relatos, o veículo teria atingido a estrutura devido à um problema com o freio.

O acidente não deixou feridos e o seguro já foi acionado.