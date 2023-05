Caminhão tomba e causa congestionamento na Serra das Araras

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 11:43 horas

Veículo transportava garrafas de cerveja vazias e seguia sentido São Paulo

Piraí – Um caminhão, que transportava garrafas de cerveja de vidro vazias, tombou na manhã desta quarta-feira (3), na altura do KM-226, na Rodovia Presidente Dutra, no início da subida da Serra das Araras, sentido São Paulo. O motorista foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate da CCR e foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A pista encontra-se parcialmente interditada com o fluxo passando pela faixa esquerda, gerando congestionamento.