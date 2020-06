Caminhão tomba na descida da Serra das Araras

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 07:42 horas

Piraí – Um caminhão carregado com madeira tombou na manhã desta sexta-feira (26) na descida da Serra das Araras, em Piraí. Segundo agentes da PRF, o acidente foi registrado por volta das 06 horas, na altura do km 223,1 da Dutra, sentido RJ.

De acordo com a PRF, a pista está parcialmente interditada, com trânsito fluindo pela faixa da esquerda. Não há registro de congestionamento, apenas lentidão no trânsito. Não houve vítimas.