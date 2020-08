Caminhão tomba na Dutra, em Resende

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 09:08 horas

Acidente foi registrado na altura do km 328, em Engenheiro Passos; veículo transportava materiais recicláveis

Resende – Um caminhão com placas de Rio Bonito (RJ), transportando material para reciclagem, tombou durante a madrugada desta terça-feira (11), na altura do km 328 da Dutra, sentido SP, em Engenheiro Passos, distrito de Resende.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 3h. O condutor, de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende.

Ainda de acordo com a PRF, uma equipe da CCR Nova Dutra, concessionária que administra a Via Dutra, estava no local para a retirada do veículo e carga. Não houve interdição, nem congestionamento na pista.