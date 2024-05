Caminhoneiro abandona veículo após acidente na Via Dutra

O caminhão abandonado foi removido para o pátio do Posto PRF de Floriano, também foram aplicadas multas pelas infrações de trânsito constatadas. Os outros veículos foram liberados para os condutores no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro teria batido na traseira de uma caminhonete, com os outros dois caminhões colidindo com os veículos na pista por não conseguirem frear a tempo. Segundo testemunhas, o primeiro caminhoneiro, que provocou o acidente, teria abandonado o local por estar embriagado.

Pinheiral – Um caminhoneiro abandonou o veículo após um acidente envolvendo uma caminhonete e outros dois caminhões na madrugada desta quarta-feira (1º), na altura do Km 256 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido SP, em Pinheiral. Ninguém se feriu.

