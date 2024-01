Caminhoneiro é flagrado pela PRF com comprimidos de ‘rebite’ na Dutra, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um caminhoneiro de 27 anos foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal portando comprimidos de ‘rebite’. Caso aconteceu no Km 293 da Rodovia Presidente Dutra, no posto PRF de Floriano, em Barra Mansa, por volta das 14h20 deste sábado (27).

Durante fiscalização no local, os policiais perceberam que o caminhoneiro estava há mais de 14 horas conduzindo, descumprindo a Lei do Descanso do Caminhoneiro. Segundo a PRF, durante revista no interior da cabine, foi encontrada dentro de um pote de vidro ao lado do banco do motorista uma cartela do medicamento “Nobésio Extra Forte”, que tem como princípio ativo a droga anfetamina, de venda proibida no país.

O remédio é utilizado por caminhoneiros para suprimir o sono e continuar dirigindo por horas, aumentando o risco de causar acidentes. O suspeito assumiu ser usuário da droga. A cartela encontrada era de 15 comprimidos do medicamento, tendo 5 já sido consumidos e 10 se encontravam intactos. A cartela com os comprimidos foi apreendida e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF em desfavor do caminhoneiro.

Além disso, foram aplicadas multas no valor total de R$ 1.204,53. O caminhoneiro deverá ficar com o veículo estacionado por 11 horas ininterruptas, conforme exige a legislação por descumprir a Lei do Descanso.