Caminhoneiro é rendido e roubado em pátio de empresa, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um caminhoneiro foi vítima de roubo na noite de segunda-feira (21), em Barra Mansa. O crime aconteceu por volta de 22h, no pátio de caminhões de uma empresa, às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Cantagalo.

A Polícia Militar foi acionada após o frentista de um posto de combustíveis informar que estava ao telefone com o filho da vítima, um homem de 47 anos. O rapaz relatou que o pai estava sendo mantido dentro do caminhão, sob ameaça de criminosos que exigiam dinheiro via Pix para libertá-lo.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sozinha na boleia do caminhão. Ela contou que dois homens, ainda não identificados, entraram no veículo, a agrediram e roubaram cerca de R$ 890 em espécie. Os criminosos também a obrigaram a ligar para o filho, exigindo mais dinheiro.

O caminhoneiro foi levado à Santa Casa de Barra Mansa para atendimento médico. Em seguida, a ocorrência foi registrada como roubo.