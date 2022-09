Caminhoneiro embriagado é preso após causar acidente em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de setembro de 2022, 09:27 horas

Barra Mansa – Um caminhoneiro embriagado foi preso após causar um acidente em Barra Mansa. Uma equipe da PRF estava em ronda, por volta das 21h45 desta sexta-feira, dia 9, na altura do km 275 da Dutra, sentido RJ, próximo à entrada do bairro Bocaininha, em Barra Mansa, quando se deparou com uma carreta tombada.

Os agentes verificaram que o condutor, de 53 anos, da carreta com placas de Ubatuba/SP, carregada com garrafas de vidro vazias para cerveja long neck, perdeu o controle do veículo ao fazer a curva, vindo a tombar. O motorista sofreu ferimentos leves.

Uma equipe de resgate médico da concessionária CCR RIO SP foi acionada e em seguida o homem foi submetido ao teste do etilômetro com resultado 1,13 mg/L, comprovando a embriaguez, sendo este o fator contribuinte para o acidente.

Foi dada voz de prisão ao homem por embriaguez ao volante e, após receber os devidos cuidados médicos, ele foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa).

Além da prisão em flagrante, foram aplicadas as devidas multas de trânsito por embriaguez ao volante no valor de R$ 2.930,70; conduzir veículo com teste toxicológico vencido no valor de R$ 957,70; e dirigir veículo com CNH de categoria diferente, pois ele não tinha CNH categoria E, que é a exigida para conduzir carreta, no valor de R$ 586,94; tendo ficado o valor total de multas de trânsito aplicadas em R$ 4.479,34.