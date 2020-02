Caminhoneiro fica gravemente ferido após ser apedrejado na Dutra, em Resende

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 11:08 horas

Resende – Caminhoneiros que trafegavam na altura do km 328 da Via Dutra, no trecho de Engenheiro Passos, distrito de Resende, tiveram seus veículos atacados com pedradas durante a madrugada desta terça-feira. Os suspeitos não foram identificados e um dos motoristas ficou gravemente ferido. Agentes da Polícia Rodoviária Federal confirmaram os ataques, que aconteceram por volta das 3 horas.

Uma carreta Scania foi encontrada com o pára-brisa danificado no posto fiscal de Nhangapi, na altura do km 324, em Itatiaia. Os agentes informaram que o motorista não se feriu. Um homem, de pele branca, magro, trajando bermuda jeans e sem camisa foi visto correndo por um matagal, às margens da rodovia. De acordo com os agentes, os caminhoneiros relataram ter reduzido a velocidade dos veículos, após terem percebido que o homem aparentava sinais de que iria se jogar na estrada.

Após reduzir a velocidade, outro suspeito, com características semelhantes ao do primeiro, atirou uma pedra contra a carreta, danificando o pára-brisa do veículo. Durante o atendimento, os agentes relataram que receberam a informação de que outro motorista também havia sido apedrejado e que o pára-brisa da carreta que dirigia havia sido danificada.

O motorista foi atingido na cabeça, mas mesmo ferido conseguiu dirigir até o posto fiscal de Nhangapi, apresentando perda de consciência, com crise convulsiva. Segundo os agentes, a vítima foi atendida por uma equipe médica da concessionária que administra a rodovia e encaminhado entubado em estado gravíssimo para o Hospital de Emergência de Resende.

Segundo a PRF, a vítima deu entrada na unidade médica e foi encaminhada para a área vermelha do serviço de emergência. Depois, seguiu para o Centro de Tratamento Intensivo, mas sem consciência.