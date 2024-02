Caminhoneiro que transportava peças roubadas é preso na Dutra

Barra Mansa – Um homem de 31 anos, que conduzia um caminhão baú com placa de Santa Catarina, foi preso nesta quinta-feira (22) por agentes da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Ao ser abordado pelos agentes, o condutor disse que transportava sucata. Ao abrir o compartimento de carga, porém, os policiais se depararam com peças de carros de luxo usados, proveniente do desmanche de veículos.

Questionado sobre a nota fiscal da carga, o caminhoneiro disse que não tinha e que havia pegado a carga na altura de Nova Iguaçu, em um galpão, através de um aplicativo de frete. Sua intenção era levar os itens para uma loja de autopeças no Sul do país.

Dentre as peças encontradas pelos policiais estavam partes de suspensão, longarina, tetos, vidros, parte elétrica, rodas, e partes de painel de, pelo menos, cinco carros. Logo no início da inspeção, os agentes puderam verificar que duas peças pertenciam a veículos com registro de roubo: um MMC/ECLIPSE CR HPE, com registro de roubo em 28/11/23; um I/M.BENZ GLC2504MATIC, com registro de roubo em 24/01/24, além de peças de outros veículos de luxo.

O motorista recebeu voz de prisão por receptação culposa, que tem pena de reclusão de um a quatro anos, e multa. A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia.