Caminhonete capota na BR-354 em Resende

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2020, 16:57 horas

Resende – Uma Pickup Nissan/Frontier capotou na manhã desta quinta-feira (31), na Rodovia Sebastião Alves do Nascimento (BR-354), conhecida como Rio x Caxambu, em Resende.

Por volta das 08h30, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) recebeu a informação de acidente na altura do km 19. No local, a equipe apurou que o condutor da caminhonete perdeu o controle ao fazer uma curva vindo a colidir contra o barranco e capotando em seguida.

Segundo a PRF, os três ocupantes do veículo foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital de Emergência de Resende por terem sentido dores no corpo.

Nenhum dos ocupantes havia sofrido qualquer lesão e já receberam alta.