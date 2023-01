‘Campanha’ a favor de Ferreti aponta que ele seria o escolhido de Jordão - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 07:50 horas

Prefeito dá destaque ao secretário municipal de Governo no noticiário da Prefeitura e atrai ira de adversário

Angra dos Reis – Ao decidir dar visibilidade pública ao secretário municipal de Governo, Cláudio de Lima Sírio, o Cláudio Ferreti, o prefeito Fernando Jordão acabou “pintando um alvo” no aliado político e atraiu a ira dos adversários. O ex-vereador José Augusto, o Zé Augusto, que disputou a eleição de 2020 com Jordão, ficando em segundo lugar, apresentou queixa ao Ministério Público do Estado do Rio contra o prefeito e o secretário municipal de Governo por propaganda eleitoral antecipada. O MPRJ ainda não se posicionou publicamente sobre a representação de Zé Augusto.

Segundo a acusação, Jordão estaria se valendo de publicações nas redes sociais e no site oficial da prefeitura, além das redes sociais de Ferreti, para apresentar e tornar mais conhecido o nome do secretário municipal de Governo. A publicação mais recente pode ser vista no site da prefeitura: é do dia 20 de janeiro (sexta-feira passada) e fala de uma visita feita por Cláudio Ferreti e pela secretária Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, ao local de obras de melhorias estruturais em espaços de esporte e lazer do Campo Belo, Morros das Velhas e Porteira.

De acordo com a representação feita por Zé Augusto, o objetivo seria divulgar o nome do secretário, preparando o caminho para sua candidatura ao Executivo no ano que vem, já que Jordão, que cumpre seu segundo mandato consecutivo.

Zé Augusto afirmou ao DIÁRIO DO VALE que a utilização dos meios de comunicação da prefeitura para divulgar políticos que fazem parte do grupo de Jordão é comum: “Infelizmente é assim que os políticos de Angra estão acostumados a fazer! Se preocupam mais com sucessores que com o próprio povo”, afirmou.

Histórico

A deputada estadual Célia Jordão, mulher do prefeito, também está impedida de concorrer por causa de seu parentesco com ele. Em 2008, depois de dois mandatos, Fernando Jordão indicou à prefeitura seu primo Tuca Jordão, que venceu as eleições. Em 2012, Fernando Jordão se candidatou a prefeito, mas Conceição Rabha, concorrendo pelo PT, venceu a disputa por pouco menos de cinco pontos percentuais.

Em 2016, Conceição, que se afastou da vida política, ficou fora da disputa eleitoral, que foi vencida por Fernando Jordão com mais de 82% dos votos válidos.

Em 2020, Jordão foi reeleito, numa disputa em que o segundo colocado foi Zé Augusto, na época concorrendo pelo PP. Jordão teve uma votação menos esmagadora: 52,66% dos votos válidos contra os 36,25% de Zé Augusto.

Desde 2004, quando foi eleito pela primeira vez para a prefeitura, Jordão só não disputou o cargo em 2008, quando estava legalmente impedido. Ele concorreu em 2012, 2016 e 2020, e só perdeu em 2012, para Conceição Rabha.

Outro lado

A Prefeitura de Angra dos Reis informou, por nota, que “responderá aos questionamentos do Ministério Público do Rio de Janeiro quando for oficialmente notificada. Vale ressaltar que Cláudio Ferreti, assim como os demais secretários municipais, tem o compromisso de apresentar e esclarecer à população os projetos que estão dentro das suas funções”.