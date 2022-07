Campanha ‘Abraço Quentinho’ apresenta balanço positivo de distribuição de agasalhos em Porto Real

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 15:52 horas

Porto Real- Realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH, A Campanha “Abraço Quentinho”, foi um sucesso e a solidariedade do povo de Porto Real em alta ocasionou em um resultado muito positivo de arrecadação e distribuição da Campanha .

Segundo a Secretária de Assistência Social, Valéria Sá, foram beneficiadas um total de 311 famílias e mais 92 pessoas individualmente, cadastradas nos CRAS dos bairros Novo Horizonte e Freitas Soares. “Gratificante, estimulante; só temos a agradecer todos os pontos de recolhimento e todas as pessoas que doaram, são muitas pessoas beneficiadas com a solidariedade e a generosidade, são centenas de pessoas que agora estarão agasalhadas para passar pelo período do inverno” – Comentou a Secretária.

O Diretor de Programas da Secretaria Jadson Leolpoldino, o professor Jajá, destacou que tanto a primeira edição da Campanha no ano passado quanto a deste ano, evidenciaram que o povo de Porto Real é solidário e que há cooperação de comércio, indústria e da Prefeitura Municipal para a arrecadação em postos de coleta e em divulgação. “Com a ajuda de todos o resultado só pode ser positivo, como foi esse que obtivemos, que todos devem comemorar porque foi uma ação conjunta” – salientou Jajá.

O Prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou a SMASDHH pela segunda edição da campanha e a todos que acolheram a campanha de braços abertos para dar ajudar a aquecer famílias inteiras e pessoas que se encontram em situação vulnerável. “Nosso povo sempre foi solidário na hora de ajudar o próximo a campanha é uma maneira de existir um abraço que aquece não só o corpo, mas o coração” – finalizou o prefeito.