Campanha alerta sobre a segurança de brinquedos vendidos on-line

Brasília – Com o distanciamento social em função da Covid-19, cada vez mais estão sendo feitas compras pela internet. Mas o consumidor deve ficar atento. Os dados do Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo mostram que brinquedo é o segundo grupo de produtos com mais relatos de acidentes registrados em 2020 (9,2%).

Pensando nisso, foi lançada, neste mês, uma campanha global pela segurança de brinquedos vendidos on-line. A ação é coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, aqui no Brasil, tem à frente o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Integram a campanha, os países membros da OCDE.

“Para o Inmetro, segurança de brinquedos é um assunto muito sério. Afinal, estamos tratando de um produto que é utilizado majoritariamente por crianças, um público consumidor especialmente vulnerável. Isso fica claro nos relatos do Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo, onde brinquedo é o segundo produto mais reclamado, representando, aproximadamente, 10% dos relatos que recebemos este ano”, ressalta o analista executivo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, André Lopes de Oliveira.

Até o terceiro trimestre de 2020, segundo André de Oliveira, os agentes fiscais do Inmetro fiscalizaram mais de 500 mil unidades de brinquedos. Desse total, 17% estavam irregulares.

Júlia Fernandes é mãe. Ela contou que sempre, ao comprar brinquedos, procura pelo selo do Inmetro. “Eu faço questão de que todos os brinquedos que eu vou oferecer ao meu filho, e também objetos diversos, tenham a certificação do Inmetro, porque eu acho que é a garantia que eu tenho de que meu filho não vai tá correndo nenhum risco ou perigo.”

Dica para comprar os brinquedos com segurança:

Antes da Compra

– Verifique se o produto que pretende adquirir foi objeto de recall. A consulta pode ser feita pelo Sistema Nacional de Alertas de Recall;

– Leia todas as informações e as instruções de segurança;

– Fique atento às informações sobre o site que está comprando; e

– Informe problemas relacionados à segurança de produtos ao revendedor on-line ou à plataforma digital. Entre em contato com o Procon de sua região e com o Inmetro, por meio da Ouvidoria (telefone 0800 285 1818, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h).

Depois de comprar

– Dependendo da idade do seu filho, inspecione se o brinquedo chegou na sua casa em perfeito estado;

– Leia com atenção as instruções de uso; e

– Fique atento às atualizações de segurança do brinquedo.