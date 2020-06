Campanha arrecada agasalhos para moradores em situação de rua em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 18:12 horas

Doações podem ser entregues na Smac, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Volta Redonda- A Secretaria de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac) iniciou uma campanha para receber doações de agasalhos para a população em situação de rua. As doações podem ser entregues na Smac, na Rua Antônio Barreiros, número 194, bairro Nossa Senhora das Graças, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Podem ser doados agasalhos, cobertores, meias e todo tipo de roupas de frio. As doações passarão por uma triagem, onde será verificada o estado de cada peça e depois elas serão encaminhas pelas equipes da secretaria.

O prefeito Samuca Silva comentou que é hora da população estar unida e ajudar. “Esse é um momento de solidariedade e união. Todos estão em uma fase difícil, mas temos que olhar por quem está em situação de vulnerabilidade social”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, as doações atenderão as pessoas que estão em situação de rua, os abrigos municipais, além de famílias mais carentes.

– As doações de agasalhos, cobertores e meias são importantes neste momento, já que o inverno já chegou. Neste momento que estamos vivendo, a ação se torna ainda mais necessária – disse Ailton.