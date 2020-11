Campanha busca apoio financeiro para ajudar criança com Atrofia Muscular Espinhal

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 10:51 horas

Volta Redonda- Preocupada em encontrar uma forma de poder ajudar o seu filho Davi Lucas Ribeiro de Souza, um bebê de 1 ano e 8 meses, portador de Atrofia Muscular Espinhal, tipo 1, familiares e amigos lançaram uma campanha para arrecadar dinheiro e ajudar no tratamento dele.

Segundo Jucelena Ribeiro, moradora de Volta Redonda, e mãe do pequeno Davi Lucas, o seu filho ficou internado numa UTI por 10 meses, sendo necessária a realização de duas cirurgias, traqueostomia e gastrotomia, ou seja, ele não tem autonomia sequer para respirar e comer, dependendo totalmente de aparelhos para se manter vivo. Ressaltando que atualmente, existe uma única medicação em dose única capaz de curá-lo, o Zolgensma.

– Ocorre que esse remédio custa aproximadamente 12 milhões de reais, motivo pelo qual estamos em uma campanha nacional envolvendo voluntários, doadores e colaboradores de todo Brasil que se juntaram a nós nessa corrente de Amor e solidariedade para angariar fundos para compra do Zolgensma e assim salvar a vida do meu filho – explicou.

A mãe Jucelena ressaltou que hoje a campanha já conta com mais de 31 mil seguidores no Instagram e já tivemos apoio de pessoas importantes, do meio artístico, jornalístico, etc, tais como, Angélica, Paula Bulamarqui, Daniele Hypólito, dentre muitas outras conhecidas publicamente que generosamente se dispuseram a doar e/ou divulgar a campanha.

– E apesar de todo o apoio que temos tido, ainda é muito pouco. O último saldo apurado foi no valor de R$ 351.641,21 bem distante ainda da milionária quantia que pode salvar meu filho, então precisamos de mais visibilidade para que muitas pessoas conheçam a história do Davi e se disponham a ajudá-lo.

Nosso Davizinho tem menos de 120 dias para levantar o restante do valor – ressaltou.

Para maiores informações, podem consultar as redes sociais do Davi https://www.instagram.com/amedavilucas01/ ou também tirar qualquer dúvida ou esclarecimento adicional pelo telefone (24) 98152-8384.