Campanha com fotos de animais para adoção no site da Prefeitura de Porto Real obtém bons resultados

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 17:14 horas

Porto Real- A campanha lançada pela Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, em parceria com a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária; o Centro Integrado de Proteção Animal, CIRAC, com o apoio do grupo Segunda Chance Animal, comemora os bons resultados alcançados após cerca de 3 meses. Segundo a Vigilância Sanitária, dos 80 animais colocados à disposição para serem adotados, 20 conseguiram ganhar um lar para receber carinho e proteção.

Porto Real se destaca como cidade amiga dos animais, pois no ano passado ganhou o selo Pet Friendly. A Coordenadora da Vigilância, Cássia Pitasse, informou que uma parte dos animais foi adotada através do Site da Prefeitura de Porto Real, que lançou as fotos de cães e gatos disponíveis no CIRAC, outra parte conseguiu ganhar o coração de alguma família durante as feiras de adoção. “Esse canal de divulgação, aumentou a visibilidade dos animais a serem adotados, sendo uma importante ferramenta tecnológica de apoio a proposta da administração municipal em ajudar esses seres indefesos e inofensivos que precisam de amor” – Disse Cássia. Laís Lamim, que faz parte do grupo Segunda Chance animal, frisou que este é mais um grande apoio no trabalho realizado conjuntamente.

O secretário de Comunicação Social e Transparência, Felipe Nascimento, destacou que a Secretaria está contente em participar dessa campanha e fica feliz com o resultado. Ele explicou que para adotar, os interessados podem acessar o site da prefeitura, clicar na aba “Animais para adoção” e visualizar as fotos dos cães e gatos. Todos estão identificados com o número do chip. Depois entrar em contato com o Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC) pelo número (24) 3381-5133. “Acesse, escolha um dos animais que estão a procura de um lugar onde possam ser tratados com respeito e viver uma vida feliz tendo muito carinho e amor” – Convidou o secretário.

O prefeito Serfiotis, reconhecido defensor da causa, desde a época em que atuava como Deputado Federal, destacou a importância do trabalho voltado a assegurar o bem-estar animal. “O apoio é total para que cresça o número de adoções, é o mundo Pet na era digital, propiciando alcançar um maior número de pessoas com acesso as fotos dos belos Pets disponíveis que faz a alegria das crianças em uma família. Visite o Site, escolha seu Pet adote e ganhe um amigo!” – concluiu o prefeito.